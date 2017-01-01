Ткачук Алексей Валерьевич
Стаж 6 лет
Принимает детей
Направления работы:
• Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или экстренной формах.
• Проведение обследования пациента с целью установления диагноза.
• Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности.
• Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации пациента, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, оценка способности пациента осуществлять трудовую деятельность.
• Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
• Проведение экстренных и плановых операций.
Адреса и стоимость приёма
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Эндоскопист
По запросу
