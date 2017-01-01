  1. Главная
Ткачук Алексей Валерьевич
Ткачук Алексей Валерьевич

Эндоскопист
Стаж 6 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Лечебное дело 2017 год. Первичная аккредитация врач лечебник (врач терапевт участковый)
  • ТГМУ, Клиническая ординатура по специальности эндоскопия, 2019 г
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Эндоскопист
По запросу
