Ткачук Алексей Валерьевич

Направления работы:

• Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или экстренной формах.

• Проведение обследования пациента с целью установления диагноза.

• Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности.

• Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации пациента, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, оценка способности пациента осуществлять трудовую деятельность.

• Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

• Проведение экстренных и плановых операций.