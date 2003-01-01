Ткачева Елена Владимировна

Стажировка "Эндоскопическая урогинекология" Клиника "HADASSA", Израиль, 2008 г.

Стажировка "Внутриматочная хирургия" Клиника при "Sorbonne University", Франция, Париж

Стажировка "Оказание экстренной гинекологической помощи" Клиника "MITERA", Греция, Афины, 2009 г.