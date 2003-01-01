Ткачева Елена Владимировна
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Владеет методиками гистероскопии, гистерорезектоскопии, лапороскопии.
Владеет профессиональным и разговорным английским и французским языками. Ведет прием иностранных пациентов.
Адреса и стоимость приёма
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1200 р
