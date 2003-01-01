  1. Главная
Ткачева Елена Владимировна
7.9
3

Ткачева Елена Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
  • ВГМУ, 2001 г. окончания
  • Ординатура по акушерству и гинекологии, ВГМУ г. Владивосток, 2001 - 2003 гг.
  • Аспирантура, Дальневосточная Академия наук, г. Иркутск, 2003 - 2006 гг.
  • Стажировка "Эндоскопическая урогинекология" Клиника "HADASSA", Израиль, 2008 г.
  • Стажировка "Внутриматочная хирургия" Клиника при "Sorbonne University", Франция, Париж
  • Стажировка "Оказание экстренной гинекологической помощи" Клиника "MITERA", Греция, Афины, 2009 г.
  • Врач акушер-гинеколог, Краевой клинический центр охраны материнства и детства, 2003 г.
  • Доцент кафедры акушерства и гинекологии ВГМУ, с 2010 г. по настоящее время
  • Клиника репродуктивного здоровья «Митера», г. Афины, Греция, 2009 г.
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1200 р
3 отзыва

