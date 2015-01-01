  1. Главная
Ткаченко Олег Петрович
6.0
0

Ткаченко Олег Петрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "анестезиология и реаниматология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Новожилова, 19
