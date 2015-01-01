Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Ткаченко Олег Петрович
6.0
0
Ткаченко Олег Петрович
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "анестезиология и реаниматология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Новожилова, 19
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Никонов
Андрей Валентинович
Анестезиолог-реаниматолог
,
Главный врач
6.0
0
Записаться
Аношина
Елена Владимировна
Анестезиолог-реаниматолог
6.3
1
Записаться
Михайленко
Андрей Михайлович
Анестезиолог-реаниматолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...