Ткаченко Ирина Владимировна
7.5
2

Ткаченко Ирина Владимировна

Гематолог, Лор (оториноларинголог), Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Куйбышевский медицинский институт им. Д.И. Ульянова по специальности «Педиатрия», 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации на базе Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края по теме «Новые образовательные технологии в ДПО», 2016 г.
  • Повышение квалификации на базе Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Академия медицинского образования» по специальности «Педиатрия», 2020г.
  • Повышение квалификации на базе ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России по теме «Организация образовательного производства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в условиях ВУЗа» от 18.12.2020 г.
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Асклепий
ул. Светланская, 113
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Астрокид
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Педиатр
2500 р
Гематолог
2500 р
2 отзыва

