Ткаченко Александра Юрьевна
7.8
6
Ткаченко Александра Юрьевна
Лор (оториноларинголог)
Стаж 7 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ТГМУ Диплом МВ № 102518 0504704 Рег.№ 501 от 27.06.2016 «Педиатрия»
ТГМУ Диплом МВ «Интернатура» 012507 00218 удост. Протокол № 192 от 01.08.2017 года « врач отоларинголог»
Курсы повышения квалификации
• ФГБОУ ВО «ТГМУ» удостоверение о повышении квалификации МВ № 070000001088 рег. № 9147 ПК «Профпатология у рабочих вредных профессий» от 30.06.2018 года.
• ФГБОУ ВО «ТГМУ» сертификат специалиста МВ № 0125070000456 рег.№ 41963 от 03.08.2017 «Отоларингология»
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
6 отзывов
