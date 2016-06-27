  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ткаченко Александра Юрьевна
Ткаченко Александра Юрьевна
7.8
6

Ткаченко Александра Юрьевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 7 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ Диплом МВ № 102518 0504704 Рег.№ 501 от 27.06.2016 «Педиатрия»
  • ТГМУ Диплом МВ «Интернатура» 012507 00218 удост. Протокол № 192 от 01.08.2017 года « врач отоларинголог»
Курсы повышения квалификации
  • • ФГБОУ ВО «ТГМУ» удостоверение о повышении квалификации МВ № 070000001088 рег. № 9147 ПК «Профпатология у рабочих вредных профессий» от 30.06.2018 года.
  • • ФГБОУ ВО «ТГМУ» сертификат специалиста МВ № 0125070000456 рег.№ 41963 от 03.08.2017 «Отоларингология»
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
6 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи