Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Ткач Виктор Иванович
6.3
1
Ткач Виктор Иванович
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Святая Мария
ул. Кирова, 66
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Каргиева
Наталья Григорьевна
УЗИ-специалист
,
Хирург
,
Анестезиолог-реаниматолог
7.4
5
Записаться
Кокарев
Евгений Анатольевич
Анестезиолог-реаниматолог
6.3
1
Записаться
Данилов
Дмитрий Федорович
Анестезиолог-реаниматолог
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...