Ткач Тамара Дмитриевна
6.0
0

Ткач Тамара Дмитриевна

Стоматолог
Стаж 43 года
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Эль-Денто
пр-т Партизанский, 58В
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
