Ткач Тамара Дмитриевна
6.0
0
Ткач Тамара Дмитриевна
Стоматолог
Стаж 43 года
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Эль-Денто
пр-т Партизанский, 58В
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Похожие специалисты
Евсеева (Михайлюк)
Марина Сергеевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
8.1
9
Записаться
Кремешный
Игорь Владимирович
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-ортодонт
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
7.5
5
Записаться
Брянский
Дмитрий Александрович
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
10
21
Записаться
