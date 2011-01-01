  1. Главная
Титовец Валерия Викторовна
6.6
2

Титовец Валерия Викторовна

Окулист (офтальмолог), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Офтальмология", 2011 г.
  • Сертификат "Офтальмология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/4
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
