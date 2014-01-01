Титова Наталья Анатольевна
Стаж 38 лет
Принимает детей
Проводит комплексное обследование граждан, включающее измерение антропометрических данных, скрининг-оценку уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма, экспресс-оценку сердечно-сосудистой системы, оценку комплексных показателей функции дыхательной системы, органа зрения. По результатам обследований проводится оценка функциональных и адаптивных резервов организма, прогноз состояния здоровья и оценка степени риска заболеваний и их осложнений, разработка индивидуальной программы по ведению здорового образа жизни, оздоровительных и профилактических мероприятий. Оказывает медицинскую помощь в отказе от потребления табака.
Проводит групповое обучение (школы здоровья, лекции, беседы) и индивидуальное консультирование граждан по вопросам ведения здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья, психогигиене и управлению стрессом, профилактике и коррекции поведенческих факторов риска (курения, избыточного потребления алкоголя).
Проводит групповое обучение (школы здоровья, лекции, беседы) и индивидуальное консультирование граждан по вопросам ведения здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья, психогигиене и управлению стрессом, профилактике и коррекции поведенческих факторов риска (курения, избыточного потребления алкоголя).
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Станюковича, 53
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
Владивосток, ул. Светланская, 131
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
Первичный приём детей
Психиатр-нарколог
По запросу
Загрузка комментариев...