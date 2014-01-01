  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Титова Наталья Анатольевна
Титова Наталья Анатольевна
6.0
0

Титова Наталья Анатольевна

Психиатр-нарколог
Стаж 38 лет
Принимает детей
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2014 г.
  • Сертификационный цикл "Избранные вопросы психиатрии и наркологии", ТГМУ, 2014 г.
  • Тематическое усовершенствование "Медицинская помощь по отказу потребления табака и лечение курящего человека", ТГМУ, 2014 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях
  • Член Ассоциации когнитивно-бихевиоральных терапевтов, с 2016 г.
Опыт работы
  • Врач психиатр-нарколог, ГБУЗ Приморский краевой наркологический диспансер, 1986-2016 гг.
  • Врач профилактической медицины Центра здоровья, КГБУЗ ВКДЦ (Владивостокский клинико-диагностический центр), с 2016 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Станюковича, 53
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
Владивостокский клинико-диагностический центр
Владивосток, ул. Светланская, 131
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
Первичный приём детей
Психиатр-нарколог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи