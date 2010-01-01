Врачи
Титов Дмитрий Витальевич
Титов Дмитрий Витальевич
Заместитель главного врача
Стаж 36 лет
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Хирургия", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Заместитель главного врача по хирургии, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57 кор. 2
