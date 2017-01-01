  1. Главная
Титов Александр Иванович
Титов Александр Иванович

Эндоскопист, Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Анестезиология и реаниматология", 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
