Титов Александр Иванович
6.0
0
Титов Александр Иванович
Эндоскопист
Анестезиолог-реаниматолог
Зав. отделением
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности "Анестезиология и реаниматология", 2017 г.
Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
