Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Тищенко Елена Викторовна
6.3
1
Тищенко Елена Викторовна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Дяткова
Алёна Вячеславовна
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
10
17
Записаться
Сливко
Елена Александровна
Репродуктолог (ЭКО)
,
Акушер-гинеколог
9.8
13
Записаться
Бушева
Ольга Анатольевна
Акушер-гинеколог
8.0
7
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...