Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Тимофеева Елена Владимировна
6.0
0
Тимофеева Елена Владимировна
Зубной врач
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая стоматологическая поликлиника
ул. Адмирала Кузнецова, 64А
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Красилов
Александр Анатольевич
Зубной врач
8.7
9
Записаться
Холодцова
Елена Владимировна
Зубной врач
6.0
0
Записаться
Ефимова
Наталья Владимировна
Зубной врач
6.1
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...