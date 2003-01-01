  1. Главная
Тимина Евгения Валерьевна
Тимина Евгения Валерьевна

Дерматовенеролог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Образование
  • ВГМУ, Педиатрия, 2003 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Дерматовенерология", ВГМУ, 2005 г.
Адреса и стоимость приёма
Клиника доктора Григоренко
ул. Калинина, 295
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
