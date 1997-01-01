  1. Главная
Коваль (Тимченко) Ирина Сергеевна
6.0
0

Коваль (Тимченко) Ирина Сергеевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 15 лет
Образование
  • Лесозаводское медицинское училище, 1997 г. окончания
  • ХГМК, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Косметология", 2005 г.
  • Сертификационный цикл "Сестринское дело в косметологии", 2008, 2013 гг.
  • Сертификат "Техника выполнения косметического пластического, лечебного (по Жаке) массажа", 2008 г.
Опыт работы
  • Палатная медицинская сестра, Военный госпиталь в/ч 21453, 1997 - 1999 гг.
  • Медицинская сестра по косметологии, ООО "Профессорская клиника Юцковских", 2008 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Профессорская клиника Юцковских
ул. Металлистов, 3
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
