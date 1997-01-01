Коваль (Тимченко) Ирина Сергеевна
Стаж 15 лет
Аппаратные методики:
Jet-peel (пилинг, лимфо-дренажный массаж,3D-массаж), КЭФ (контролирующая эксфолиация, ультразвуковой пилинг, брашинг, дарсонваль, микротоковая терапия, LPG-лица).
Массажи – косметический лечебный, пластиорицирующий, лимфодренажный.
Косметологические уходы по всем типам кожи, в том числе и проблемной. Весь спектр anti-age процедур. ABR уходы на профессиональной линии Holy land. Пилинги, все виды чисток, мезотерапия, плазмотерапия.
Адреса и стоимость приёма
ул. Металлистов, 3
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
