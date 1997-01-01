Коваль (Тимченко) Ирина Сергеевна

Аппаратные методики:

Jet-peel (пилинг, лимфо-дренажный массаж,3D-массаж), КЭФ (контролирующая эксфолиация, ультразвуковой пилинг, брашинг, дарсонваль, микротоковая терапия, LPG-лица).

Массажи – косметический лечебный, пластиорицирующий, лимфодренажный.

Косметологические уходы по всем типам кожи, в том числе и проблемной. Весь спектр anti-age процедур. ABR уходы на профессиональной линии Holy land. Пилинги, все виды чисток, мезотерапия, плазмотерапия.

