Тихонова Наталья Владимировна
6.8
3
Тихонова Наталья Владимировна
Терапевт
,
Эндокринолог
Стаж 33 года / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
Курсы повышения квалификации
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач-терапевт, врач-эндокринолог, Поликлиника №6, 1991 - 1998 гг.
Врач-эндокринолог, Поликлиника МСЧ Строителей, 1998 - 2003 гг.
Врач-терапевт, врач-эндокринолог, ГБУЗГ ВВ, 2003 - 2013 гг.
Врач-терапевт, врач-эндокринолог, Клиника диабета и эндокринных заболеваний
Адреса и стоимость приёма
Клиника диабета и эндокринных заболеваний
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Первичный приём взрослых
Терапевт
Эндокринолог
Загрузка комментариев...