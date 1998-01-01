  1. Главная
Тихонова Наталья Владимировна
6.8
3

Тихонова Наталья Владимировна

Терапевт, Эндокринолог
Стаж 33 года / Врач первой категории
Информация о враче
Опыт работы
  • Врач-терапевт, врач-эндокринолог, Поликлиника №6, 1991 - 1998 гг.
  • Врач-эндокринолог, Поликлиника МСЧ Строителей, 1998 - 2003 гг.
  • Врач-терапевт, врач-эндокринолог, ГБУЗГ ВВ, 2003 - 2013 гг.
Еще 1
Адреса и стоимость приёма
Клиника диабета и эндокринных заболеваний
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Эндокринолог
По запросу
3 отзыва

