Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Тихонова Лариса Ивановна
6.6
2
Тихонова Лариса Ивановна
Педиатр
Стаж 42 года
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Педиатрия", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
пер. Камский, 1/3
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Довбенко
Екатерина Александровна
Остеопат
,
Педиатр
,
Травматолог-ортопед
,
Медицинская сестра (брат) по массажу
10
82
Записаться
Деркач
Владислава Витальевна
Педиатр
,
Аллерголог-иммунолог
8.1
5
Записаться
Васильева
Татьяна Геннадьевна
Педиатр
,
Заведующий поликлиникой
10
12
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...