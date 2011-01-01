  1. Главная
Тихонова Лариса Ивановна
6.6
2

Тихонова Лариса Ивановна

Педиатр
Стаж 42 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Педиатрия", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
пер. Камский, 1/3
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва

