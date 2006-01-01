Врачи
Владивостока
Тихонова Елена Владимировна
Тихонова Елена Владимировна
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Читинская государственная медицинская академия, Лечебный факультет, 2006 г. окончания
Ординатура по специальности "Травматология и ортопедия", Читинская государственная медицинская академия
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Травматология и ортопедия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
