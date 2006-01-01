  1. Главная
Тихонова Елена Владимировна
Тихонова Елена Владимировна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Читинская государственная медицинская академия, Лечебный факультет, 2006 г. окончания
  • Ординатура по специальности "Травматология и ортопедия", Читинская государственная медицинская академия
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Травматология и ортопедия", 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
