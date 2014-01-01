  1. Главная
Тихомиров Валентин Александрович
5.7
1

Тихомиров Валентин Александрович

Травматолог-ортопед
Стаж 30 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1993 окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Травматология и ортопедия", 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв

