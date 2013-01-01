Врачи
Тев Людмила Федоровна
Тев Людмила Федоровна
Терапевт
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Врач-лечебник, 1976 г. окончания
Клиническая интернатура по хирургии, ДВЦББ, г.Владивосток, 1977 г.
Курсы повышения квалификации
ПП "Терапия", ВГМИ, 1985 г.
СЦ "Современные вопросы терапии", ТГМУ, 2013 г.
ТУ Профпатология "Предварительные и периодические медосмотры. Экспертиза профпригодности", ИПКСЗ г.Хабаровск, 2014 г.
ТУ "Экспертиза временной нетрудоспособности", ИПКСЗ, г.Хабаровск, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
0 отзывов
Запись по телефону
Загрузка комментариев...