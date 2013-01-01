  1. Главная
Тев Людмила Федоровна
6.0
0

Тев Людмила Федоровна

Терапевт
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Врач-лечебник, 1976 г. окончания
  • Клиническая интернатура по хирургии, ДВЦББ, г.Владивосток, 1977 г.
Курсы повышения квалификации
  • ПП "Терапия", ВГМИ, 1985 г.
  • СЦ "Современные вопросы терапии", ТГМУ, 2013 г.
  • ТУ Профпатология "Предварительные и периодические медосмотры. Экспертиза профпригодности", ИПКСЗ г.Хабаровск, 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
