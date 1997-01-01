Врачи
Тетерина Зинаида Сергеевна
6.6
2
Тетерина Зинаида Сергеевна
Врач ЛФК
Стаж 33 года
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 57
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
