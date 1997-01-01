  1. Главная
Тетерина Зинаида Сергеевна
6.6
2

Тетерина Зинаида Сергеевна

Врач ЛФК
Стаж 33 года
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 57
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
