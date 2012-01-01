  1. Главная
Тесля Елена Геннадьевна
6.0
0

Тесля Елена Геннадьевна

Рентгенолаборант
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование "Рентгенология", Владимирский базовый медицинский колледж, 2012 г.
  • Сертификат "Радиология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
