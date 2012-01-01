Врачи
Тесля Елена Геннадьевна
Тесля Елена Геннадьевна
Рентгенолаборант
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Усовершенствование "Рентгенология", Владимирский базовый медицинский колледж, 2012 г.
Сертификат "Радиология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
0 отзывов
