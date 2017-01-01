  1. Главная
Тесленко Евгения Игоревна
Тесленко Евгения Игоревна

Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет 2016 г. Стоматология
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет 2018 г. Стоматология ортопедическая
  • Белгородский государственный университет 2024 г. Стоматология терапевтическая
Курсы повышения квалификации
  • Мастер-класс «Первичная эндодонтия», г. Новосибирск 2017 г.
  • «3D диагностика. Начало работы с Хelis Dental», г. Владивосток 2018 г.
  • «Эндо Практика от Елены Липатовой», г. Владивосток 2019 г.
Участие в ассоциациях
  • Март,2017 год - мастер класс "Первичная эндодонтия от Михаила Соломонова",г.Новосибирск
  • Март,2018 год -Семинар "3D-диагностика в стоматологии"
  • Февраль,2019год - конференция "Эндо Практик Project"
Опыт работы
  • СК «Лайф» 2022 — н. в.
  • СК «Ортодонтикс групп» 2018 — 2022 Врач стоматолог-терапевт
Адреса и стоимость приёма
Life
Владивосток, ул. Русская, 66
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
