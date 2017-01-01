Врачи
Тесленко Евгения Игоревна
6.0
0
Тесленко Евгения Игоревна
Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет 2016 г. Стоматология
Тихоокеанский государственный медицинский университет 2018 г. Стоматология ортопедическая
Белгородский государственный университет 2024 г. Стоматология терапевтическая
Курсы повышения квалификации
Мастер-класс «Первичная эндодонтия», г. Новосибирск 2017 г.
«3D диагностика. Начало работы с Хelis Dental», г. Владивосток 2018 г.
«Эндо Практика от Елены Липатовой», г. Владивосток 2019 г.
«Профилактика неотложных состояний в стоматологии» 2019 г.
«Прямая композитная реставрация передних зубов», г. Владивосток 2019 г.
«Мир микроскопной стоматологии. Погружение в новую реальность» 2021 г.
«Прямая реставрация Class 1/Class 2», г. Москва 2021 г.
«Цифровая фотография в стоматологии», г. Владивосток 2022 г.
«Эндодонтическое перелечивание. Извлечение фрагментов инструмента», г. Владивосток 2022 г.
«Первичная эндодонтия», учебный центр «Stom Web», г. Москва 2023 г.
Участие в ассоциациях
Март,2017 год - мастер класс "Первичная эндодонтия от Михаила Соломонова",г.Новосибирск
Март,2018 год -Семинар "3D-диагностика в стоматологии"
Февраль,2019год - конференция "Эндо Практик Project"
Апрель,2019 год- семинар и мастер-класс "Прямая композитная реставрация фронтальный зубов"
Сентябрь, 2019 год - семинар " Профилактика неотложных состояний в амбудаторной стоматологии"
Март ,2021 -лекция и мастер класс -"Мир микроскопной стоматологии.Погоужение в новую реальность "
Апрель,2021-семинар "КЛКТ в ежедневной практике врача стоматолога"
Сентябрь, 2021- мастер класс "Прямая реставрация бокового фрагмента CLASS 1/CLASS 2.",г.Москва
Январь,2022- лекция и мастер класс "Эндодонтическое перелечивание. Методика безопасного извлечения инструментов их корневого канала"
Опыт работы
СК «Лайф» 2022 — н. в.
СК «Ортодонтикс групп» 2018 — 2022 Врач стоматолог-терапевт
Адреса и стоимость приёма
Life
Владивосток, ул. Русская, 66
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
