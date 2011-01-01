Врачи
Тесленко Евгений Игоревич
10
34
Тесленко Евгений Игоревич
Стоматолог
,
Стоматолог-хирург
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Стоматологический факультет, 2011 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология хирургическая", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
34 отзыва
