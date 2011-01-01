  1. Главная
Тесленко Евгений Игоревич
10
34

Тесленко Евгений Игоревич

Стоматолог, Стоматолог-хирург
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Стоматологический факультет, 2011 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология хирургическая", ТГМУ, 2014 г.
