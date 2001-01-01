  1. Главная
Тесленко Екатерина Александровна
6.0
0

Тесленко Екатерина Александровна

Хирург
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Хирургия", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов

