Тесленко Екатерина Александровна
6.0
0
Тесленко Екатерина Александровна
Хирург
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов
