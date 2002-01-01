  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Терских Елена Сергеевна
Терских Елена Сергеевна
6.3
1

Терских Елена Сергеевна

Педиатр
Стаж 22 года
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Педиатрический факультет, 2002 г. окончания
  • Интернатура, ВГМУ, Кафедра педиатрии, 2002 - 2003 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-педиатр, МУЗ Детская поликлиника №5, 2004 - 2007 гг.
  • Врач-педиатр, Детская клиника Алёнка, с 2007 г. - по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Некрасовская, 90
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи