Терских Елена Сергеевна
6.3
1
Терских Елена Сергеевна
Педиатр
Стаж 22 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВМИ, Педиатрический факультет, 2002 г. окончания
Интернатура, ВГМУ, Кафедра педиатрии, 2002 - 2003 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр, МУЗ Детская поликлиника №5, 2004 - 2007 гг.
Врач-педиатр, Детская клиника Алёнка, с 2007 г. - по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Некрасовская, 90
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв
Оставить отзыв
