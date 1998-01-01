  1. Главная
Терешкина Александра Юрьевна
Педиатр

Педиатр
Стаж 26 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрия, 1992 - 1998 гг.
  • Интернатура по специальности "Педиатрия" на базе МУЗ "ДГКБ" г. Владивостока, 1998 - 1999 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ТУ "Подростковая медицина", ВГМУ, 2000 г.
  • ТУ "Избранные вопросы детской хирургии и неотложной помощи", ВГМУ, 2001 г.
  • ТУ "Избранные вопросы педиатрии", ВГМУ, 2004 г.
Участие в ассоциациях
  • Союз педиатров России
Опыт работы
  • Врач-педиатр, подростковый врач, МУЗ "Детская поликлиника №12" г. Владивостока, 2000 - 2010 гг.
  • Врач-педиатр, ООО "Детская клиника Аленка", 2010 - 2017 гг.
Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
