Терешкина Александра Юрьевна
Стаж 26 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Ведет пациентов на дому и в клинике по длительным договорам, осуществляет прием в клинике детей от рождения до 18 лет с консультацией по любым вопросам детского здоровья: уход за новорожденным, сохранение грудного вскармливания, вакцинация детей, лечение и профилактика острых и хронических заболеваний, введение прикормов, проблема часто и длительно болеющих детей.
Адреса и стоимость приёма
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
