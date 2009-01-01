  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Терешина Светлана Анваровна
Терешина Светлана Анваровна
6.0
0

Терешина Светлана Анваровна

Травматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 2010 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Травматология и ортопедия", 2009-2010 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Травматология и ортопедия", Северо-Западный гос. мед. университет им. И.И.Мечникова, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи