  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Терещенко Юрий Алексеевич
Терещенко Юрий Алексеевич
6.0
0

Терещенко Юрий Алексеевич

Хирург-офтальмолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Глазной центр
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Хирург-офтальмолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи