Терещенко Елена Анатольевна
6.0
0
Терещенко Елена Анатольевна
Терапевт
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2010 г.
Сертификат "Терапия", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
