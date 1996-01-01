  1. Главная
Терещенко Елена Анатольевна
Терещенко Елена Анатольевна

Терапевт, Зав. отделением
Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  ВГМИ, Лечебный факультет, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  Сертификат "Терапия", 2010 г.
  Сертификат "Терапия", 2011 г.
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
