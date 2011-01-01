Врачи
Владивостока
Терентьева Юлия Андреевна
6.0
0
Терентьева Юлия Андреевна
Неонатолог
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Неонатология, Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Санкт-Петербург, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация детей
Неонатолог
По запросу
