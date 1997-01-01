  1. Главная
Терентьева Елена Витальевна
6.3
1

Терентьева Елена Витальевна

УЗИ-специалист
Стаж 27 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Окончила Владивостокский государственный медицинский университет в 1997 г по специальности «Лечебное дело»
  • Клиническая интернатура по специальности «Терапия», 1997-1998 г.
Курсы повышения квалификации
  • ПП «Ультразвуковая диагностика», 2014 г.
  • ПК «Ультразвуковая диагностика суставов», 2016 г.
  • ПК «Эхокардиография», 2016 г.
Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
Доступна онлайн запись
ул. Садовая, 27
Консультация детей
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв

