Терехова Галина Васильевна
6.0
0

Терехова Галина Васильевна

Дерматовенеролог, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1999 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Дерматовенерология", ВГМИ
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
