Теленок Алексей Михайлович
6.0
0

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Анестезиология и реаниматология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 2
