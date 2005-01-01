Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Теленок Алексей Михайлович
6.0
0
Теленок Алексей Михайлович
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Анестезиология и реаниматология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 2
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Буркутов
Евгений Васильевич
Анестезиолог-реаниматолог
6.3
1
Записаться
Сергеев
Евгений Александрович
Анестезиолог-реаниматолог
6.3
1
Записаться
Никонов
Андрей Валентинович
Анестезиолог-реаниматолог
,
Главный врач
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...