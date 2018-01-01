Телегина Марина Игоревна

ТУ «Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии. Протоколы лечения» ТГМУ, г. Владивосток, 2017 г.

ТУ "Эндокринология в акушерстве и гинекологии", Медицинский институт РУДН, г. Москва, 2018 г.

ДПО «Интенсив по эндокринной гинекологии: от основ к высотам мастерства», Медицинский институт РУДН, г. Москва, 2018 г.