Телегина Марина Игоревна
8.7
9
Телегина Марина Игоревна
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
ТУ «Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии. Протоколы лечения» ТГМУ, г. Владивосток, 2017 г.
ТУ "Эндокринология в акушерстве и гинекологии", Медицинский институт РУДН, г. Москва, 2018 г.
ДПО «Интенсив по эндокринной гинекологии: от основ к высотам мастерства», Медицинский институт РУДН, г. Москва, 2018 г.
ПК «Возраст-ассоциированная медицина. Вопросы изменения метаболизма, профилактика и терапевтические возможности коррекции», ИПКСЗ, г. Хабаровск, 2018 г.
«Интимная косметология. Плазмолифтинг в гинекологии.» Premier Basic Professional, 2019 г.
«Метоболомная медицина- принципы и клинические подходы в работе с коморбидными пациентами», 2019 г.
ПП Ультразвуковая диагностика, ТГМУ г. Владивосток, 2019 г.
УЗД в акушерстве и гинекологии АНОО ДПО "ЦИП КПП" г. Москва, 2020 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Святая Мария
ул. Кирова, 66
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
Акушер-гинеколог
9 отзывов
