Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Тавакалова Елена Юрьевна
6.0
0
Тавакалова Елена Юрьевна
Психолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Диалог
ул. Светланская, 165
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Волошина
Елена Владимировна
Психолог
6.6
3
Записаться
Нежельская
Инна Борисовна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Психолог
6.0
0
Записаться
Новикова
Светлана Яковлевна
Психолог
,
Психотерапевт
5.3
12
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...