  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Тавакалова Елена Юрьевна
Тавакалова Елена Юрьевна
6.0
0

Тавакалова Елена Юрьевна

Психолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Диалог
ул. Светланская, 165
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи