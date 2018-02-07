Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Таутиева Зарина Николаевна
6.6
2
Таутиева Зарина Николаевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
,
Зубной врач
Стаж 32 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокское базовое мед.училище год окончания 1993г.
Курсы повышения квалификации
Инновационные технологии в эндодонтической практике11.11.2019
Восстановление передней группы зубов 27.09.2020г. дент мастер
Возможности дезинфекции при лечении апикального перионтита, повторное эндолечение и тактика лечения зубов с фрагментами эндодонтических иструментов - 07.02.2018г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
с 1993 по 1998г.-детская гордская клиническая больница
1998 -2023г. работа в частной стоматологии г.Владивосток
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
George Group
пр-т Океанский, 41
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Росляков
Максим Викторович
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
10
79
Записаться
Кремешный
Игорь Владимирович
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-ортодонт
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
7.5
5
Записаться
Готовщикова
Татьяна Сергеевна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-гигиенист
8.4
8
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...