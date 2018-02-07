  1. Главная
Таутиева Зарина Николаевна
6.6
2

Таутиева Зарина Николаевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 32 года
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое мед.училище год окончания 1993г.
Курсы повышения квалификации
  • Инновационные технологии в эндодонтической практике11.11.2019
  • Восстановление передней группы зубов 27.09.2020г. дент мастер
  • Возможности дезинфекции при лечении апикального перионтита, повторное эндолечение и тактика лечения зубов с фрагментами эндодонтических иструментов - 07.02.2018г.
Опыт работы
  • с 1993 по 1998г.-детская гордская клиническая больница
  • 1998 -2023г. работа в частной стоматологии г.Владивосток
Адреса и стоимость приёма
George Group
пр-т Океанский, 41
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
