Татаринова Надежда Константиновна
6.0
0
Татаринова Надежда Константиновна
Бактериолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1973 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
