Татаренко Наталья Ивановна
6.0
0

Татаренко Наталья Ивановна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 55 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Санитарно-гигиенический факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
Консультация взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
0 отзывов

