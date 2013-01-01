  1. Главная
Таратун Лидия Вадимовна
Таратун Лидия Вадимовна

УЗИ-специалист
Стаж 53 года
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1970 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Ультразвуковая диагностика", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Опыт работы
  • Врач ультразвуковой диагностики, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
