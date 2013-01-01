Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Таратун Лидия Вадимовна
6.0
0
Таратун Лидия Вадимовна
УЗИ-специалист
Стаж 53 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1970 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Ультразвуковая диагностика", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач ультразвуковой диагностики, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Степанова
Ольга Сергеевна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
9.2
11
Записаться
Плювак
Юлия Витальевна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
7.2
4
Записаться
Шаповалов
Вячеслав Валентинович
УЗИ-специалист
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...