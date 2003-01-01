Тарасов Алексей Евгеньевич
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Совершенствование методов мультимодальной комбинированной анестезии, периоперационной интенсивной терапии и мониторинга у пациентов высокого риска.
Анестезиологическое пособие и интенсивная терапия в трансплантологии.
Анестезиологическое пособие и интенсивная терапия в трансплантологии.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Загрузка комментариев...