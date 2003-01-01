  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Тарасов Алексей Евгеньевич
Тарасов Алексей Евгеньевич
7.7
1

Тарасов Алексей Евгеньевич

Анестезиолог-реаниматолог, Трансфузиолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2001 г. окончания
  • Клиническая ординатура ГКБ № 2, 2003 г.
Курсы повышения квалификации
  • Семинар «Ингаляционная анестезия», г. Москва, 2007 г.
  • СЦ «Избранные вопросы анестезиологии и реаниматологии», г. Владивосток, 2008 г.
  • «Современные методы респираторной поддержки в условиях ОРИТ», г. Владивосток, 2008 г.
Еще 6
Участие в ассоциациях
  • III Международный конгресс по респираторной поддержке, Красноярск, 2009 г.
  • XII съезд Федерации анестезиологов и реаниматологов, Москва, 2010 г.
Опыт работы
  • Врач анестезиолог-реаниматолог, РАО ДВОМЦ ФМБА России, 2003 - 2005 гг.
  • Врач анестезиолог-реаниматолог, блок реанимации в кардиохирургическом отделении ККБ № 1, 2005 - 2007 гг .
  • Врач анестезиолог-реаниматолог, РАО ДВОМЦ ФМБА России, 2007 - 2013 гг.
Еще 2
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи