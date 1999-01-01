Врачи
Тарасенко Ольга Анатольевна
6.0
0
Тарасенко Ольга Анатольевна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
