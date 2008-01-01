  1. Главная
Тарасенко Александр Юрьевич
10
72

Тарасенко Александр Юрьевич

Эндоскопист
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, 2008 - 2014 гг.
  • Аспирант ДВФУ (института биомедицины, кафедра клинической медицины)
Курсы повышения квалификации
  • Эндоскопическая хирургия МКНЦ им. А. С Логинова г. Москва, 2017 г
  • Фотодинамическая терапия МНИОИ им. П. А Герцена г. Москва, 2017 г
  • Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ). НИИ ККБ №1 им. Очаповского г. Краснодар, 2020 г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой онкологический диспансер
ул. Русская, 59
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
Университетская клиника
ул. Русская, 59Е
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
72 отзыва

