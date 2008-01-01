Тарасенко Александр Юрьевич
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Выполнение всех эндоскопических манипуляций (гастро, колоно, бронхоскопии). Эндоскопическая хирургия, ЭндоУЗИ, фотодинамическая терапия, стентирование органов ЖКТ. Участие в различных эндоскопических конференциях. Публикация статей в медицинских журналах
ул. Русская, 59
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
ул. Русская, 59Е
