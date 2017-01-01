  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Тарасенко Евгения Александровна
Тарасенко Евгения Александровна
6.0
0

Тарасенко Евгения Александровна

Косметолог
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • От 30 июня 2017 г. - Диплом специалиста № 102507 0018618
  • С 2017-2019 г. ординатура по специальности «Дерматовенерология», «ТГМУ», г. Владивосток.
  • От 31 декабря 2019 г. - Диплом о профессиональной переподготовки № 10099
Еще 2
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр Эстетической медицины Лицо и тело
ул. Уткинская, 30
Первичный приём взрослых
Косметолог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Косметолог
1000 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи