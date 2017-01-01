Врачи
Владивостока
Тарасенко Евгения Александровна
6.0
0
Тарасенко Евгения Александровна
Косметолог
Стаж 8 лет
Информация о враче
Образование
От 30 июня 2017 г. - Диплом специалиста № 102507 0018618
С 2017-2019 г. ординатура по специальности «Дерматовенерология», «ТГМУ», г. Владивосток.
От 31 декабря 2019 г. - Диплом о профессиональной переподготовки № 10099
С 2017 - 2020г. работа по специальности врач-педиатр в КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника №3»
С 2020 - 2021 г. работа по специальности врач-дерматовенеролог и врач-косметолог в ООО «Д-Эстетик» Клиника на комарова
Курсы повышения квалификации
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Центр Эстетической медицины Лицо и тело
ул. Уткинская, 30
Первичный приём взрослых
Косметолог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Косметолог
1000 р
