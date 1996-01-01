Тарануха Тамара Викторовна
Стаж 45 лет
Принимает детей
Врач-специалист по вегетативному тестированию. Руководитель курса снижения веса по методу д.б.н. Гроссман Д.Н. Владеет методикой Резет "Перезагрузка" восстановление функций верхне-нижнего челюстного сустава. Автор методики Рафферти (Австралия).
ул. Семеновская, 3А
Консультация взрослых
Физиотерапевт
По запросу
Консультация детей
Физиотерапевт
По запросу
