Тарануха Тамара Викторовна
6.3
1

Тарануха Тамара Викторовна

Педиатр, Физиотерапевт
Стаж 45 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Оренбургский государственный медицинский институт, 1974-1980 гг.
  • Интернатура по педиатрии, г. Оренбург, 1980-1981 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Физиотерапия, курортология, 4 месячный курс, 2007,2008, 2016 гг.
Участие в ассоциациях
  • Участниц научной практической конференции по информационной медицине, автор 4 докладов г. Хабаровск, 2008 г.; г. Владивосток, 2009 г.; г. Москва, 2012 г., 2014 г.
Опыт работы
  • Врач педиатр, поликлиника № 14, 1981-1990 гг.
  • ЛОР врач, Поликлиника № 14, 1990-1996 гг.
  • Врач частной практики, 1996-2002 гг.
Адреса и стоимость приёма
Эдис
ул. Семеновская, 3А
Консультация взрослых
Физиотерапевт
По запросу
Консультация детей
Физиотерапевт
По запросу
