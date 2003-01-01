  1. Главная
Таранкова Наталья Евгеньевна
Таранкова Наталья Евгеньевна

Психиатр
Стаж 25 лет
Информация о враче
Образование
  • 2003г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (психиатрия).
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
