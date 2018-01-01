  1. Главная
Таптунов Иван Иванович
6.9
3

Таптунов Иван Иванович

Массажист
Стаж 28 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Специалист по лечебному массажу. Лесозаводский филиал ВБМК, 1994 г.
  • Медицинский массаж. ВМедА им С.М.Кирова, 1996 г.
  • Повышение квалификации: "Медицинская реабилитация". ДВГМУ, 2018
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях

Опыт работы

Адреса и стоимость приёма
Биомеханика
Доступна онлайн запись
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
3 отзыва

