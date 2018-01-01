Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Таптунов Иван Иванович
6.9
3
Таптунов Иван Иванович
Массажист
Стаж 28 лет
Принимает детей
Прием взрослых и детей с 10-ти лет.
Читать полностью
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
Специалист по лечебному массажу. Лесозаводский филиал ВБМК, 1994 г.
Медицинский массаж. ВМедА им С.М.Кирова, 1996 г.
Повышение квалификации: "Медицинская реабилитация". ДВГМУ, 2018
Присвоена Первая категория по специальности: "Медицинский массаж". ВГ Мин. обороны, 2018
Повышение квалификации: "Медицинский массаж". ВМедА им С.М.Кирова, 2019 г.
Еще 2
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Биомеханика
Доступна онлайн запись
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
3 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Мартынюк
Екатерина Васильевна
Массажист
6.0
0
Записаться
Чеглаков
Артур Александрович
Массажист
6.0
0
Записаться
Дурицкая
Наталья Борисовна
Массажист
,
Педиатр
6.6
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...