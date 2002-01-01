Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Танич Елена Валерьевна
6.0
0
Танич Елена Валерьевна
Хирург
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Детская хиpуpгия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-детский хиpуpг отделения Плановой хирургии , Краевая детская клиническая больница №1, 2003 г. - по настоящее время
Врач-детский хиpуpг, Детская поликлиника
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Хирург
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Клименко
Александр Петрович
Хирург
6.0
0
Записаться
Шапкина (Кайбичева)
Светлана Викторовна
Пластический хирург
,
Хирург
,
Челюстно-лицевой хирург
6.0
0
Записаться
Цупик
Ирина Сергеевна
Хирург
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...