  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Танич Елена Валерьевна
Танич Елена Валерьевна
6.0
0

Танич Елена Валерьевна

Хирург
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Детская хиpуpгия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-детский хиpуpг отделения Плановой хирургии , Краевая детская клиническая больница №1, 2003 г. - по настоящее время
  • Врач-детский хиpуpг, Детская поликлиника
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Хирург
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи