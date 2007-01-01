Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Танцерева Ольга Васильевна
6.0
0
Танцерева Ольга Васильевна
Косметик-эстетист
Стаж 25 лет
Принимает детей
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
Владив базовое медицинское училище, сестринское дело, 1991г
Курсы повышения квалификации
Владивосток, 2023г. Сестринское дело в косметологии
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Медицинская сестра по косметологии «Профессорская клиника Юцковских» Г. Владивосток 2007-2015г
Отделение врачебной косметологии Центра флебологии Г. Владивосток 2016г по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Отделение врачебной косметологии
Доступна онлайн запись
пр-т Океанский, 54
Первичный приём взрослых
Косметик-эстетист
По запросу
Первичный приём детей
Косметик-эстетист
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Казакова
Елена Степановна
Косметик-эстетист
6.3
1
Записаться
Долженко
Анна Сергеевна
Косметик-эстетист
10
20
Записаться
Титова
Валерия Викторовна
Массажист
,
Косметик-эстетист
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...