  3. Танцерева Ольга Васильевна
Танцерева Ольга Васильевна
6.0
0

Танцерева Ольга Васильевна

Косметик-эстетист
Стаж 25 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владив базовое медицинское училище, сестринское дело, 1991г
Курсы повышения квалификации
  • Владивосток, 2023г. Сестринское дело в косметологии
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Медицинская сестра по косметологии «Профессорская клиника Юцковских» Г. Владивосток 2007-2015г
  • Отделение врачебной косметологии Центра флебологии Г. Владивосток 2016г по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Отделение врачебной косметологии
Доступна онлайн запись
пр-т Океанский, 54
Первичный приём взрослых
Косметик-эстетист
По запросу
Первичный приём детей
Косметик-эстетист
По запросу
0 отзывов

