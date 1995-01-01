  1. Главная
Тамм Алена Валерьевна
8.1
7

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж 22 года
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1995 - 2002 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертифицированный курс "Теория и практика применения препарата Диспорт в эстетической медицине", 2014 г., Ипсен Фарма
  • Мастер-класс Plasmolifting в косметологии и трихологии, 2016 г.
Опыт работы
  • Врач-информатор, ООО "Восток Граунд", 2003 - 2005 гг.
Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Трихолог
По запросу
