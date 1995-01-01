Тамм Алена Валерьевна
Стаж 22 года
Действующий врач косметолог клиники "Медклуб", сертифицированный трихолог АМД Лаборатории. Производит диагностику, лечение волос и кожи головы, микроанализ волос, трихоскопию, назначает курс лечения, дает рекомендации домашней гигиены волос.
Первичная консультация, включает диагностику и микроанализ волос.
Также специалист производит лечение возрастных изменений кожи лица и тела, используя лазерные, IPL, RF методики, инъекционные методы, объемное моделирование, контурную пластику, ботулотоксины (Disport, Botox, Xeomin).
Работает со всеми сертифицированными препаратами эстетической медицины, существующими на рынке России.
Адреса и стоимость приёма
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Трихолог
По запросу
